Как сообщали районные власти, мужчине был 51 год.

В последний путь с воинскими почестями проводили земляки погибшего в зоне специальной военной операции жителя Камешковского района Владимирской области Михаил Прусова.Об этом сообщает администрация района. Прощались с участников СВО в муниципальном образовании Брызгаловское.Как уточняют районные власти, покойному был 51 год. Он родился в Смоленской области, позже переехал во Владимирскую. После армии стал дальнобойщиком, в 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России. Службу проходил в стрелковом подразделении в звании сержанта.Соболезнования родным и близким Михаила Прусова выразили администрация района и районные депутаты.Как сообщалось ранее,