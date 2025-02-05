«Я ищу свою маму. Не с той целью, что мне от нее что-то нужно. Да буквально ничего. Я на нее не держу зла. Единственное, чего мне не хватает – общения с моими родственниками, если такие есть.

«Я ищу свою маму. Не с той целью, что мне от нее что-то нужно. Да буквально ничего. Я на нее не держу зла. Единственное, чего мне не хватает – общения с моими родственниками, если такие есть. Братья, сестры. Хочется верить, что я на этой земле не одна.» Об этом журналистам Первого канала рассказала Наталья Идрисова, жительница