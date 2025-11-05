В июне 2025 года двое мужчин поймали в Оке стерлядь, щуку, судака и другую рыбу. Муромляне использовали рыболовные сети, что запрещено законом. Кроме того, они рыбачили без надлежащего

В июне 2025 года двое мужчин поймали в Оке стерлядь, щуку, судака и другую рыбу. Муромляне использовали рыболовные сети, что запрещено законом. Кроме того, они рыбачили без надлежащего разрешения. В результате незаконной деятельности они нанесли ущерб Московско-Окскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству на сумму 196 865 рублей. По решению Муромского городского суда каждому рыбаку