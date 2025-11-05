Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале сообщил о завершении работ по ликвидации последствий атаки украинских БПЛА на энергоинфраструктуру в микрорайоне

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале сообщил о завершении работ по ликвидации последствий атаки украинских БПЛА на энергоинфраструктуру в микрорайоне Энергетик. Глава региона поблагодарил все службы за оперативное реагирование, жителей – за понимание, а также призвал всех соблюдать меры предосторожности и звонить по номеру 112 в случае ЧС, ведь беспилотная опасность продолжает сохраняться