ДТП случилось 4 ноября, около 20.00, недалеко от деревни Жердево Киржачского района. Автобус ехал по маршруту “Владимир-Кольчугино-Киржач”, рассказали в прокуратуре области. По предварительной информации, водитель автобуса встал на обочине из-за неисправности. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что в стоящий рейсовый автобус врезался водитель автомобиля “Рендж Ровер”. От удара автобус улетел в кювет. В момент