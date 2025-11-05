В микрорайоне Юрьевец долгожданное пополнение. Открылась современная и комфортная клиника для взрослых и детей «Бэбибум». Это уже пятая клиника, которая открыла свои двери для оказания

В микрорайоне Юрьевец долгожданное пополнение. Открылась современная и комфортная клиника для взрослых и детей «Бэбибум». Это уже пятая клиника, которая открыла свои двери для оказания медицинской помощи жителям Владимира. Новое место выбрано не случайно — просьба открыть «Бэбибум» в Юрьевце поступала от самих жителей микрорайона. Ирина Залевская, основатель сети клиник «Бэбибум» «Бэбибум» активно развивается. Мы