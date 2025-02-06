В Муромской районной детской больнице начнут делать эндоскопическую аденотомию – удаление миндалин. Оборудование стоимостью 2,9 миллионов поступит уже весной, сообщили в пресс-службе

В Муромской районной детской больнице начнут делать эндоскопическую аденотомию – удаление миндалин. Оборудование стоимостью 2,9 миллионов поступит уже весной, сообщили в пресс-службе правительства области. Такую операцию назначают маленьким детям с хроническим тонзиллитом – заболеванием, сопровождающееся постоянным воспалением небных миндалин. Сейчас во Владимирской области аденотомию проводят только в областной столице в ОДКБ. Прокомментируйте новость у нас