Владимир стал очередным городом, где появился прокат электросамокатов от Яндекса. Функция аренды доступна в приложении Яндекс Go.В приложении предлагают использовать самокат как альтернативу при оформлении поездки вместо такси. Точные даты запуска компания не объявляла.На интерактивной карте Яндекса самокаты показаны на 14 парковках в разных районах города. Точное количество доступных для аренды устройств не раскрыто.Ранее Яндекс планировал размещать в небольших городах до 7–9 самокатов на тысячу жителей.В приложении отмечены зоны с запретом на поездки и парковку, а также участки с ограничением скорости. По карте нельзя кататься и парковать самокат в историческом центре Владимира и в Веризино.Яндекс стал третьим крупным оператором кикшеринга в городе — до этого работали Whoosh и Юрент, последний ушёл из Владимира в прошлом году.