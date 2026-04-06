Материалы рассчитаны на детей от 6 лет.

С 6 апреля по 3 мая в проекте «Цифровой ликбез» пройдут уроки «Защита питомца в цифровом мире» и «Вредные советы по цифровой безопасности».Видеоролики и методические материалы размещены на сайте и верифицированы Институтом изучения детства, семьи и воспитания.«Лаборатория Касперского» совместно с АНО «Цифровая экономика» подготовила два коротких ролика о современных киберугрозах.Первый даёт рекомендации по защите умного дома и питомцев, второй учит отличать опасные «вредные советы» от рабочих правил.Показ рекомендуется вместе с родителями и учителями.В роликах объясняют работу сервисов для поиска потерявшихся животных, например Kaspersky PetKa.Проект реализуют Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика» при участии ведущих IT‑компаний.