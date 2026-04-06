Управление гражданской защиты города информирует о неблагоприятных погодных условиях на территории области.

По данным Владимирского филиала Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 7 апреля местами ожидаются сильные осадки — преимущественно дождь, в отдельных районах возможен мокрый снег.Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций до уровня муниципалитетов по всей области: возможны обрывы линий электропередачи, аварии на объектах энергоснабжения и нарушение работы жилищно‑коммунальной сферы.Ожидается также рост числа ДТП, заторов на федеральных, региональных и местных трассах, а также подтопления пониженных участков местности.Управление призывает жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.