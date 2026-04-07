Заявки принимаются через Госуслуги.

В 2026 году более 150 многодетных семей получат по 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.Правительство области продолжает улучшать жилищные условия льготных категорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Возобновлен прием заявлений на региональную выплату для погашения ипотечных жилищных кредитов в размере 550 тыс. рублей.Мера предоставляется дополнительно к федеральной выплате в 450 тыс. рублей (ФЗ от 03.07.2019 №157‑ФЗ).В 2025 году региональную помощь получили 171 семья на 82 млн рублей. В 2026 году выплату планируется назначить 157 семьям. На эти цели в бюджете заложено 86,35 млн рублей.