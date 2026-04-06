День общегородской уборки назначен на 25 апреля.

Владимир с 1 апреля проводит месячник по благоустройству и санитарной очистке, он продлится до 30 апреля.Генеральная уборка охватит не только центральные улицы, парки и скверы, но и жилые районы, выезды из города, зеленые зоны и прибрежные территории, включая благоустроенные микрорайоны и присоединённые земли.Руководители профильных подразделений администрации поручили муниципальным предприятиям и учреждениям привести в порядок закреплённые за ними объекты.Особое внимание в ходе весеннего месячника будет уделено выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, ремонту малых архитектурных форм и уборке территорий, находящихся в ведении организаций, ЖСК, ТСЖ, ГСК и СНТ.Руководителям предприятий всех форм собственности, ответственным за коммунальные и инженерные сооружения, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли в охранных зонах коммуникаций и объектов инфраструктуры.