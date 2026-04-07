Заявки на участие в III Всероссийском свадебном фестивале принимаются до 27 апреля.

Открытие состоится 8 июля в Национальном центре «Россия» — в День семьи, любви и верности.В ходе церемонии сотни пар со всей страны заключат брак. Укрепление традиционных семейных ценностей — одна из ключевых задач нацпроекта «Семья».Организаторы проведут отбор участников по поданным заявкам. Преимущество получат пары с активной гражданской или волонтёрской деятельностью. Особое внимание — парам, где один из супругов из многодетной семьи, работникам соцзначимых профессий и сотрудникам силовых структур, включая участников СВО.Подробности и анкету для участия смотрите на сайте регионального Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов.