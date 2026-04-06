Следком завершил расследование.

Следком по Владимирской области завершил расследование двух хулиганских нападений. Обвиняемые — трое несовершеннолетних 2009–2010 гг. рождения.По версии следствия, в июле 2025 года на ул. Алексеева двое подростков напали на 1960 г.р. мужчину: одному распылили в лицо перцовый баллончик и нанесли не менее пяти ударов ногами, второй снимал происшествие на телефон и нанес не менее двух ударов.В октябре 2025 года похожая расправа произошла на остановке на ул. Веденеева в отношении мужчины 1989 г.р.Подростки сознались и объяснили, что выбирали, по их мнению, асоциальных людей.Изъяты телефоны и носители, проведены очные ставки и проверки, организована профилактическая работа.Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.