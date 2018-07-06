Конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина открылась для своих подписчиков с неожиданной стороны. Она выложила в Instagram фотографию откровенного содержания.

Конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина открылась для своих подписчиков с неожиданной стороны. Она выложила в Instagram фотографию откровенного содержания.Фаткулина предстала перед поклонниками в пикантном образе. На снимке видно, что спортсменка стоит на подоконнике и загадочно смотрит вдаль. Ее наготу прикрывает лишь тюль.Девушка подписала фотографию фразой "Кому понадобилась моя одежда?". Странный поступок спортсменки заставил пользователей Сети строить различные предположения на тему того, почему она предстала перед своими подписчиками в таком виде."Оля, давай мы тебе скинемся на новую одежду? Это не проблема", "Очень концептуально... Спасибо, что хоть прикрыла срам", – написали обитатели всемирной паутины. При этом многие отметили, что конькобежка находится в прекрасной форме и своим телом способна вдохновить других людей на занятия спортом.Ранее в Москве чествовали Российских олимпийцев, не допущенных к участию в Зимних играх. Им вручили ключи от новеньких BMW. Среди награжденных была и челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, одержавшая победу на одной из дистанций.Напомним, что 28-летняя Фаткулина является серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров. Кроме того, на ее счету золото чемпионата мира на отдельных дистанциях.