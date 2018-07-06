Улицы Сочи превратились в бурные реки. За день до матча 1/4 финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией на город обрушился тропический ливень.

Улицы Сочи превратились в бурные реки. За день до матча 1/4финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией на город обрушился тропический ливень.Автомобилям пришлось плыть по потокам воды, с которыми несправилась ливневая канализация. Под водой частично оказался район Сочи -Адлер. В FIFA заявили,что непогода изменила расписание тренировок сборной Хорватии – спортсменампришлось переместиться из Адлера на "Парк Арену" на Олимпийскомпроспекте.Очевидцы рассказывают о десятках утонувших в лужах машин ипубликуют видео с апокалиптическими пейзажами. Движение по главной улице городапарализовано полностью, автомобили, которым удалось избежать потоков, четвертыйчас стоят в пробке.Обильные осадки подтопили три участка федеральной автодорогиА-147 Джубга-Сочи на пересечении улиц Ленина и Голубые Дали, Ленина и Гастелло,а также в районе привокзальной площади. Последствия ливня устраняются.В то же время, по данным МЧС по Краснодарскому краю, завтратоже ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра до 20 м/с. Естьвероятность повышения уровня воды в реках.