Улицы Сочи превратились в бурные реки. За день до матча 1/4
финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией на город обрушился тропический ливень.
Улицы Сочи превратились в бурные реки. За день до матча 1/4
финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией на город обрушился тропический ливень.
Автомобилям пришлось плыть по потокам воды, с которыми не
справилась ливневая канализация. Под водой частично оказался район Сочи -
Адлер. В FIFA заявили,
что непогода изменила расписание тренировок сборной Хорватии – спортсменам
пришлось переместиться из Адлера на "Парк Арену" на Олимпийском
проспекте.
Очевидцы рассказывают о десятках утонувших в лужах машин и
публикуют видео с апокалиптическими пейзажами. Движение по главной улице города
парализовано полностью, автомобили, которым удалось избежать потоков, четвертый
час стоят в пробке.
Обильные осадки подтопили три участка федеральной автодороги
А-147 Джубга-Сочи на пересечении улиц Ленина и Голубые Дали, Ленина и Гастелло,
а также в районе привокзальной площади. Последствия ливня устраняются.
В то же время, по данным МЧС по Краснодарскому краю, завтра
тоже ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра до 20 м/с. Есть
вероятность повышения уровня воды в реках.