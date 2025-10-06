Девушка попалась во время создания тайников-закладок.

В Петушинском районе перед судом предстанет 20-летняя жительница Московской области, которая обвиняется в 20 преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. Девушка попалась во время создания тайников-закладок, когда ее сожитель, вовлекший ее в преступную деятельность, бросил ее и скрылся от полиции.следствия, в мае 2025 года сожитель обвиняемой получил предложение от неустановленного лица о незаконном распространении наркотиков на территории Владимирской области через систему тайников-закладок.Мужчина согласился и, предложив приятельнице «прогуляться», убедил ее поехать вместе с ним в Петушки.Во время этой «прогулки» по городу девушка заметила, что ее молодой человек раскладывает свертки с наркотическим средством. Заметив ее интерес, он предложил ей помочь, делая фотографии закладок на свой телефон.Обвиняемая согласилась, вступив в преступный сговор. Однако довести преступные действия до конца им не удалось: их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.В самый ответственный момент молодой человек бросил свою избранницу и скрылся от правоохранительных органов. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск.Девушка полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях. Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.20-летней москвичке грозит длительное лишение свободы за незаконный оборот наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .