Мужчина убедил, что ее деньги якобы идут на финансирование ВСУ.

В Александрове Владимирской области передано в суд дело против жителя Дагестана, который пытался похитить 300 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки. Об этом рассказалиТак, 1 сентября 2025 года, действуя по сговору, сообщник обвиняемого позвонил пожилой женщине, убедив ее, что ее деньги якобы идут на финансирование ВСУ. Под предлогом «спасения» средств, пенсионерку уговорили снять наличные и передать их курьеру для перевода на «безопасный» счет в Москве. Прибывший на арендованной машине обвиняемый забрал деньги, но был немедленно задержан полицией. Мужчина полностью признал вину, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Дело рассмотрит Александровский городской суд.Напомним, ранее мы писали, что