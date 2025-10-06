Торжественная церемония прошла у мемориала Воинской славы на Князь-Владимирском кладбище. Старшие ученики, участвовавшие в предыдущей Вахте, передали Знамя своей смены новым участникам.

Торжественная церемония прошла у мемориала Воинской славы на Князь-Владимирском кладбище. Старшие ученики, участвовавшие в предыдущей Вахте, передали Знамя своей смены новым участникам. Школьники дали клятву достойно нести службу. Память героев почтили минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню. Это первая в этом учебном году Вахта памяти для владимирской молодёжи. Традиционно они участвуют в акции