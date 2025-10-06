Подрядная организация, ответственная за капитальный ремонт поликлиники в Карабаново, вышла на финишную прямую. По данным Минздрава региона, объект планируется сдать точно в срок. В ходе

Подрядная организация, ответственная за капитальный ремонт поликлиники в Карабаново, вышла на финишную прямую. По данным Минздрава региона, объект планируется сдать точно в срок. В ходе ремонтных работ уже были обновлены окна, двери, а также отремонтированы кабинеты и коридоры. После завершения работ медицинское учреждение станет более комфортным и современным, предлагая улучшенные условия для приема пациентов.