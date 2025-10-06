С марта 2026 года договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования появятся в электронном виде.

С марта 2026 года договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования появятся в электронном виде. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, бумажные договоры отменять не будут. Чтобы их заключить, гражданам надо прийти в офис газоснабжающей организации или в МФЦ.Однако прогресс не стоит на месте, электронные документы всё больше входят в повседневную жизнь соотечественников. С весны будущего года договоры на поставку газа и техобслуживание оборудования станут доступны и на ресурсе госуслуг или официальном сайте газоснабжающей компании. Для самостоятельного оформления гражданам потребуется лишь электронная подпись.«Это облегчит оформление документов: например, не нужно будет выбирать время, чтобы сходить с этим вопросом в соответствующие организации, так как всё можно сделать дома. Многие уже оценили удобство и надёжность подобных процессов», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.