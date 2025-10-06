Погиб один человек.

Главное управление МЧС России по Владимирской области подвело итоги прошедших выходных, с 5 по 6 октября 2025 года. За два дня в регионе было зафиксировано 19 пожаров, в результате которых погиб один человек.Самым тяжелым днем стала суббота, 5 октября. Центра управления в кризисных ситуациях в субботу, 5 октября, произошло 11 пожаров. 8 из них пришлись на жилой сектор.Погиб один человек.В воскресенье, 6 октября, количество инцидентов немного снизилось, и обошлось без жертв и пострадавших. За сутки произошло восемь пожаров, два из них зафиксированы в жилом секторе.В общей сложности за выходные в жилом секторе произошло 10 возгораний. МЧС призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при обращении с отопительными приборами и электропроводкой.