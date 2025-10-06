Зажиточная дама отобедала в дорогом ресторане. Когда пришло время расплачиваться, она и говорит хозяину,что, мол, забыла кошелек дома и не может сейчас расплатиться, но сделает это при первом же удобном случае.
- Никаких проблем, - дружелюбно отвечает хозяин, - я вам совершенно доверяю. А чтобы случайно не забыть, мы вот, запишем ваше имя на доске возле кассы, и сколько вы нам должны. И вам удобно, и нам сподручнее.
- Но ведь каждый сможет прочитать мое имя, - запротестовала дама, - а это для меня будет очень неприятно.
- Да вы не волнуйтесь, душечка, - успокаивает ее хозяин, - мы досочку-то вашей норковой шубкой прикроем...
