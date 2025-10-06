В социальных сетях массово стали появляться сообщения о якобы «химическом выбросе после удара по Свердлова в Дзержинске». В областном правительстве обратили внимание на то, что комментарии

В социальных сетях массово стали появляться сообщения о якобы «химическом выбросе после удара по Свердлова в Дзержинске». В областном правительстве обратили внимание на то, что комментарии одинаковые по содержанию. Их цель – нагнетание ситуации. Правительство Владимирской области: Никакого выброса нет, ущерба промышленным объектам не причинено. Будьте осторожны и доверяйте только проверенным источникам информации. Прокомментируйте новость