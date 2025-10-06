Начал работу ещё один пункт вакцинации от гриппа, расположенный в ТК «Ивановские мануфактуры». Это решение сделает прививки доступнее для горожан. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Начал работу ещё один пункт вакцинации от гриппа, расположенный в ТК «Ивановские мануфактуры». Это решение сделает прививки доступнее для горожан. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Новый пункт будет функционировать до конца октября по адресу: улица Куйбышева, 16 (2 этаж), принимая желающих по вторникам и четвергам с 8:00 до 14:00. Помимо новой точки, жители по-прежнему