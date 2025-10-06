Разница составила почти 50 тысяч рублей.

Во Владимире многодетная мать отстояла свои права в суде против Фонда пенсионного и социального страхования. Как сообщает прокуратура региона, ведомство допустило ошибку в расчетах при начислении пособия по беременности и родам, выплатив женщине вдвое меньше положенной суммы – вместо 98 тысяч рублей на счет поступило только 49 тысяч. Разница составила почти 50 тысяч рублей.Благодаря вмешательству прокуратуры, которая подала иск от имени пострадавшей, суд встал на сторону матери троих детей. Теперь ей выплатят не только недополученное пособие, но и компенсацию за моральный вред.