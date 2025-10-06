Данная мера положительно отразится на доходах примерно 4,5 миллиона россиян.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 27 093 рублей, что на 4 653 рубля больше, чем в 2025 году. Это повышение не только увеличит зарплаты, но и повлечет за собой рост целого ряда социальных выплат для жителей Владимирской области.Данная мера положительно отразится на доходах примерно 4,5 миллиона россиян.МРОТ является базовым показателем, на основе которого рассчитываются многие социальные и страховые выплаты. По словам экспертов, повышение МРОТ более чем на 20% повлечет за собой увеличение больничных выплат, декретных пособий, отпускных и командировочных выплат, пособия по уходу за ребенком до полутора лет.Эти выплаты будут рассчитываться, исходя из нового, более высокого минимального показателя.Хотя рост МРОТ напрямую не влияет на уже назначенную пенсию, он играет важную роль в формировании будущих выплат. Размер отчислений, которые работодатель осуществляет за сотрудника в Социальный фонд России (СФР), напрямую зависит от размера его заработной платы. Чем выше зарплата и, соответственно, взносы, тем больше пенсионных баллов начисляется работнику. Таким образом, если заработная плата растет вслед за МРОТ, то растет и размер будущей пенсии, пишет .Стоит отметить, что федеральный МРОТ (27 093 рубля) и даже региональный МРОТ (который не может быть ниже федерального) уже значительно превышают величину прожиточного минимума, установленную на 2025 год в размере 17 733 рубля.