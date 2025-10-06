Жителей просят доверять только проверенным источникам и не поддаваться панике.

Во Владимирской области появились фейковые сообщения в Telegram-каналах, направленные на создание паники. о ложной информации о «химическом выбросе после удара по Свердлова в Дзержинске».Эти данные были также опровергнуты нижегородскими властями, которые подтвердили отсутствие выбросов и повреждений промышленных объектов. Жителей просят доверять только проверенным источникам и не поддаваться панике.Напомним, ранее мы писали, что