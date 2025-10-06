Он пытался списать их.

В Петушинском районе Владимирской области в одной из коммерческих организаций механик транспортного отдела провернул дерзкую схему. Подробности рассказалС ноября 2023 по август 2024 года он распродал 36 грузовых автошин на сумму более миллиона рублей. Он пытался списать их, якобы уже установил на служебный транспорт, но бдительность службы безопасности и жалобы водителей, мучавшихся с изношенными покрышками, раскрыли обман. Мужчина признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.Приговор пока не вступил в силу.