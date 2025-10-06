Он пытался списать их.
В Петушинском районе Владимирской области в одной из коммерческих организаций механик транспортного отдела провернул дерзкую схему. Подробности рассказал
С ноября 2023 по август 2024 года он распродал 36 грузовых автошин на сумму более миллиона рублей. Он пытался списать их, якобы уже установил на служебный транспорт, но бдительность службы безопасности и жалобы водителей, мучавшихся с изношенными покрышками, раскрыли обман. Мужчина признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.
Приговор пока не вступил в силу.