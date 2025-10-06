Футболисты владимирского «Торпедо» победили московский «Спартак-2» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Дивизиона «Б» Второй лиги чемпионата России, который прошел при пустых трибунах.

Футболисты владимирского «Торпедо» победили московский «Спартак-2» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Дивизиона «Б» Второй лиги чемпионата России, который прошел при пустых трибунах. Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник Станислав Уткин. Игра состоялась на малой спортивной арене без болельщиков, что вызвало недовольство тренера гостей Алексея Мелешина. «Футбол без зрителей — это не футбол»,