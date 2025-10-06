Абрам звонит своему сыну Мойше, эмигрировавшему в Нью-Йорк:
- Сынок, я должен тебя огорчить, но мы с твоей мамой разводимся. 45 лет мучений - это для нас слишком!
- Папа, да ты что такое говоришь? И это прямо перед праздниками!
- Мы так устали друг от друга, - отвечает отец, - что больше видеть друг друга не можем! Только я хотел тебя еще попросить позвонить твоей сестре Саре в Чикаго и сообщить ей эту грустную весть.
И тут же кладет трубку. Вне себя от отчаяния, парень звонит сестре, которая этим известием тоже настолько поражена, что тут же звонит отцу:
- Папа, это Сара! Ну скажи мне, что это неправда, вы же не собираетесь разводиться, так? В любом случае не делайте НИЧЕГО без нас с братом, пока мы к вам не приедем! Ты меня понял? НИЧЕГО!
И тут же кладет
