Во Владимирской области стартовал очередной очный модуль программы развития «Герои-33» для ветеранов специальной военной операции. На этот раз основное внимание в обучении уделено экономике и финансам. Об этом рассказали в облправительстве. Первый поток программы продлится до весны 2026 года, охватывая важные блоки, такие как госполитика, государственное и муниципальное управление, а также современные технологии. По завершении