У причала стоит Большой Белый Пароход. Возле капитанского мостика прогуливается старый морской волк-капитан. Рядом гордо шагает нарядная внучка с большим бутербродом в руке и донимает деда вопросами, мол это что, а это как...
Чинно подходят к световым люкам, ведущим в машину. Внучка наклоняется посмотреть: что там, мол... Видит, как глубоко внизу снуют туда-сюда черные чумазые человечки... Внучка спрашивает:
- Деда, а что это за человечки там, внизу?
- Механики и мотористы, - отвечает капитан.
Внучка:
- А можно я им хлебушка покрошу?
