Семейный многофункциональный центр открыли на базе отдела соцзащиты на улице Ленина в Петушках. В настоящее время семейные МФЦ работают во Владимире – 2, и по одному – в Александрове,

Семейный многофункциональный центр открыли на базе отдела соцзащиты на улице Ленина в Петушках. В настоящее время семейные МФЦ работают во Владимире – 2, и по одному – в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове и Муроме. Семейный МФЦ – это современное пространство с новыми сервисами услуг, где работа ведётся в режиме «одного окна». Благодаря