Ветераны специальной военной операции из Владимирской области блестяще выступили на первом региональном «Кубке защитников Отечества – Владимирская Русь 2025», проходившем в Коврове.

Ветераны специальной военной операции из Владимирской области блестяще выступили на первом региональном «Кубке защитников Отечества – Владимирская Русь 2025», проходившем в Коврове. Команды нашего региона привезли домой 22 медали, показав высокий уровень подготовки и воли к победе. Об этом поделились в облправительстве. Соревнования проходили с 3 по 5 октября и собрали более 140 участников из