Сообщение поступило спасателям 4 октября в 4.53 утра. На улице Кольчугинской загорелось производственное здание, в котором расположены пилорама, котельная, столярная мастерская и мастерская

Сообщение поступило спасателям 4 октября в 4.53 утра. На улице Кольчугинской загорелось производственное здание, в котором расположены пилорама, котельная, столярная мастерская и мастерская по заточке пил. Возгорание увидела охрана, которая и позвонила огнеборцам. Предварительно пожар начался из-за короткого замыкания в столярной мастерской. Пламя распространилось на площади 250 кв.м. От огня пострадала столярная мастерская, кровля над