Во Владимире началось формирование новой стратегии развития микрорайонов. Власти города совместно с депутатами и новым составом городского совета приступили к работе над трехлетним бюджетом и пятилетним планом развития местного самоуправления, рассказали в областном правительстве.Состоялось рабочее совещание в микрорайоне Доброе, где представители администрации и депутаты встретились с активистами КТОСов и жителями, чтобы определить первоочередные задачи.В ходе встречи были собраны и взяты в проработку наиболее острые вопросы, волнующие жителей микрорайона.В районе дома №2 по улице 40 лет Октября вместо старой площадки необходимо создать современное спортивное ядро. На дороге вдоль 38-й школы нужно решить проблему с парковкой автомобилей и продлить тротуар на противоположной от учебного заведения стороне. Жители Красного села просят местные власти очистить от сорной растительности путь из частного сектора, ведущий мимо пруда к 38-й школе, а также сделать освещение и безопасную лестницу.Некоторые вопросы благоустройства уже решаются. Так, пруд в районе дома № 215 по улице Добросельской, который победил в конкурсе проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», начнут приводить в порядок уже этой осенью и продолжат работы в 2026 году.По итогам встречи достигнута договоренность о том, какие задачи будут выполнены городскими властями в ближайшее время. Вопросы, требующие длительного проектирования или привлечения инвесторов, также взяты в проработку.Задачи, имеющие наибольшую общественную значимость, войдут в пятилетнюю программу развития Доброго. Дано поручение разработать такую комплексную программу для каждого микрорайона города, чтобы обеспечить «бесшовную» городскую среду, а также пешеходную и транспортную доступность всех объектов