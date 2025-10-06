Это не единичный инцидент, по словам очевидцев.

На Никологорском кладбище в Вязниках Владимирской области вновь зафиксированы случаи вандализма. Об этом стало известноРодственники погибших бойцов с ужасом обнаружили, что могилы их близких осквернены: венки разбросаны, флаги вырваны, фотографии и лампадки разбиты. Это не единичный инцидент, по словам очевидцев, подобные акты вандализма происходят регулярно.Местные жители возмущены бездействием властей и требуют найти и наказать виновных по всей строгости закона, предусмотренной статьей 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).