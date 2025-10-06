Мужчина был пьян.

В Кольчугино Владимирской области 4 октября около 5:50 утра на улице Добровольского водитель 33-летний «Ниссана» влетел в забор, а после сбежал с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.Беглеца все-таки нашли. Выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. На нарушителя составили сразу два административных протокола – за пьяное вождение и оставление места ДТП.6 октября мировой суд признал водителя виновным и вынес решение: лишение водительских прав на 1 год и 1 месяц.