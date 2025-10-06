Учитель начинается не с предмета, а с личности — убеждена Ольга Бобракова, преподаватель английского языка с более чем 30-летним стажем. Её путь в профессию начался ещё в детстве, когда она

Учитель начинается не с предмета, а с личности — убеждена Ольга Бобракова, преподаватель английского языка с более чем 30-летним стажем. Её путь в профессию начался ещё в детстве, когда она твёрдо решила стать учителем, а сильная любовь к общению на разных языках сделала выбор в пользу преподавания английского очевидным. Ольга Бобракова окончила Владимирский педагогический институт