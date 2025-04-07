Студия перманентного макияжа Софии Мокеевой — место, где ваши мечты об идеальном образе становятся реальностью. С более чем 10-летним опытом в индустрии красоты, руководитель салона знает,

Студия перманентного макияжа Софии Мокеевой — место, где ваши мечты об идеальном образе становятся реальностью. С более чем 10-летним опытом в индустрии красоты, руководитель салона знает, как подчеркнуть вашу индивидуальность. Каждая процедура — не просто работа, а настоящее искусство. В студии девушкам оформляют брови классическим способом, а также наносят перманентный макияж на брови, глаза и