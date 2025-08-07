Рабочие уже выполнили укладку двух слоев асфальта, а также укрепили обочины.

Во Владимирской области завершился ремонт участка трассы Киржач — Александров. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке правительства Владимирской области в нормативное состояние привели 14,5 км дороги, которая проходит через Киржачский и Александровский районы.Сообщается, что рабочие уже выполнили укладку двух слоев асфальта, а также укрепили обочины. Кроме того, у остановочных пунктов обустроили заездные карманы: в Киржачском районе — рядом с населёнными пунктами Илькино и Лисицыно, в Александровском районе — у поворота на село Большое Каринское, министерство транспорта региона.Эта трасса — важный транзитный маршрут, который пользуется популярностью у автомобилистов, поскольку позволяет быстро добраться из Ярославской в Московскую область, минуя пробки.Ранее мы сообщали, что в Александровском районе также ведутся работы по капитальному ремонту дороги Александров — Балакирево. На двух участках трассы сейчас активно укладывают асфальт. Полностью завершить ремонт планируют до конца сентября. Эта дорога имеет большое значение для местных жителей, так как соединяет несколько населенных пунктов.