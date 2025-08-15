Почти 200 человек искали бабушку в лесу во Владимирской области. И нашли.

В Судогодском районе Владимирской области произошла история, которая еще раз доказывает: никогда нельзя терять надежду. В течение семи дней добровольцы и спасатели искали в лесу 78-летнюю Светлану Аттикову. Несмотря на холод, дожди и отсутствие еды, бабушка дождалась помощи. Это настоящий урок стойкости и веры. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Звонок разделил жизнь на «до» и «после»Все началось 6 августа. Светлана Николаевна, активная пенсионерка, отправилась в лес за ягодами для своей любимой правнучки. В 13:00 она позвонила дочери и сообщила, что уже возвращается домой, но телефон садится. После этого связь прервалась. Родственники сначала искали ее сами, но через два дня, когда бабушка так и не вернулась, обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».С этого момента поиски велись днем и ночью. Поисковикам приходилось работать в тяжелых условиях: мокрый лес, нулевая видимость, болота и холодные ночи, когда температура опускалась до +10°C. С каждым часом шансы найти женщину живой таяли, но поисковики не сдавались.«Несколько дней подряд штаб работал практически без перерывов. Добровольцами пройдены сотни километров. Родные Светланы Николаевны постоянно находятся на поиске, выполняют лесные задачи и очень надеются ее найти», — новостями волонтеры.«Нам нужен каждый из вас!»Поиски были изматывающими. Добровольцев не хватало. В своих обращениях к жителям области поисковики «Лиза Алерт» призывали людей помочь.«Когда вы начнете строить свои безусловно замечательные — ведь это ваша жизнь! — планы на воскресный вечер, пожалуйста, подумайте вот о чем: можете ли вы с уверенностью сказать, что они важнее спасения человека?» — писали они.И люди откликнулись. Всего в поисках приняли участие 176 добровольцев, которые прошли более 800 километров.Когда надежда почти угаслаИх усилия не были напрасны. Спустя семь дней, когда надежда уже почти угасла, Светлана Николаевна была найдена живой! Это стало настоящим чудом.«Этот поиск был очень тяжелым и нервным как для нас, так и для родственников. Но мы справились: сделали многое — возможно все, что можно было сделать, и что зависело от нас. Особенно хочется выразить огромную благодарность Светлане Николаевне за то, что она смогла продержаться в лесу целых семь суток, не потеряла духа и дождалась нас, — участники поисков.Не единственное чудоИстория Светланы Николаевны — не уникальна для Владимирской области. Несколько лет назад в Вязниковском районе похожее «чудо» произошло с Людмилой Гущиной. Эта 67-летняя пенсионерка также потерялась в лесу, отправившись за грибами. Без еды, воды и телефона она провела в лесной чаще восемь дней.Женщина рассказала, что ей пришлось спать на холодной земле, а по ночам по ней прыгали дикие кабанчики. Она питалась клюквой и пила росу с листьев. Внук Людмилы Гущиной, Владимир, рассказал, что они верили в лучшее до последнего. Спустя восемь дней измученная, но живая Людмила Гущина вышла на лесную дорогу, где ее нашел проезжавший мимо водитель.Ее история, как и история Светланы Николаевны, служит напоминанием: в борьбе за жизнь нельзя сдаваться, даже когда кажется, что все силы на исходе.