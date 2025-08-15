Школа будет готова принять учеников уже 1 сентября этого года.

Во Владимире продолжается строительство новой школы в микрорайоне Веризино. На данный момент готовность объекта составляет 87%. За последние два месяца работы значительно продвинулись: в июне готовность школы оценивалась в 80%.На строительной площадке уже завершили укладку плитки и покрытие в бассейне, а также уложили покрытие на спортивных площадках и стадионе. Сейчас специалисты занимаются монтажом оборудования, внутренней отделкой помещений и благоустройством территории. В столовую и технические помещения уже доставили и устанавливают оборудование.начальника управления архитектурного строительства города Владимира Игоря Соловьева, школа будет готова принять учеников уже 1 сентября этого года.