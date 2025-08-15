Дмитрий Новиков из Андреевского лесничества стал лучшим лесным пожарным Владимирской области. Теперь он представит регион на федеральном этапе ХI Всероссийского конкурса с международным

Дмитрий Новиков из Андреевского лесничества стал лучшим лесным пожарным Владимирской области. Теперь он представит регион на федеральном этапе ХI Всероссийского конкурса с международным участием «Лучший лесной пожарный – 2025» в Красноярске. Об этом рассказали в облправительстве. За звание лучшего в регионе боролись 12 специалистов. Конкурс проходил в два этапа: сначала участники состязались в физической подготовке,