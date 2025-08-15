В Собинском районе завершен ремонт 13 участков дорог местного назначения общей протяженностью 7,3 км. Данные работы значительно улучшили транспортную доступность для жителей населенных

В Собинском районе завершен ремонт 13 участков дорог местного назначения общей протяженностью 7,3 км. Данные работы значительно улучшили транспортную доступность для жителей населенных пунктов. Об этом сообщили в минтрансе области. В частности, в поселке Ставрово обновлены улицы Совхозная и Заводская длиной 1,5 км, а в городе Собинка – участок улицы Центральная протяженностью 0,4 км. Все