Владимирская область одной из точек на маршруте международного автопробега БРИКС, в котором принимают участие представители 20 стран, включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Турцию и Вьетнам. 13 и 14 августа делегаты посетили Суздаль.Гостям показали исторические достопримечательности города — Суздальский кремль и образцы деревянного зодчества. Помимо культурной программы, делегация ознакомилась с экономическим потенциалом региона.Автопробег приурочен к официальному запуску движения по новому участку трассы М-12.