В Вязниковском районе продолжает преображаться любимое место отдыха горожан. В правительстве области поделились планами на благоустройство смотровой площадки «Венец». Обновление там идет полным ходом – уже уложена брусчатка, установлено дополнительное освещение, засеян газон и очищена территория. Впереди – установка арт-объектов, высадка туй, обустройство современной детской площадки. Но главной изюминкой является установка уникальной фотозоны с деревянным