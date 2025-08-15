Тело 16-летнего юноши нашли 13 августа в Собинке на теплотрассе.

Во Владимирской области произошла вторая за неделю смерть подростка из-за отравления газом из баллончика. Тело 16-летнего юноши нашли 13 августа в Собинке на теплотрассе. По предварительным данным, перед смертью он вдыхал содержимое баллона с газом, который был найден рядом.Эта трагедия стала второй за последнюю неделю. Ранее о гибели 14-летнего подростка в одном из кафе во Владимире, который также отравился газом.В связи с этим следственные органы и прокуратура региона призывают родителей быть внимательнее к проблеме токсикомании. Специалисты отмечают, что даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к необратимым последствиям, в том числе к летальному исходу. С начала года в области от отравления подобными веществами погибли уже четверо несовершеннолетних, включая 12-летнюю девочку.