Во Владимирской области продолжается масштабное благоустройство дворов и прилегающих территорий в рамках региональной программы «Благодвор», инициированной губернатором Александром Авдеевым.В этом году на эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Планируется обновить 633 территории, включая 418 дворов и 215 прилегающих участков в 74 муниципалитетах.Как в Министерстве ЖКХ, работы уже завершили на 195 территориях, в том числе в 116 дворах и 79 прилегающих зонах в 48 муниципальных образованиях. Еще на 301 объекте работы продолжаются. Наибольшее количество проектов реализуется во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Александрове и Собинском округе.Ярким примером результатов программы стал двор на улице Горького, 77 во Владимире. Здесь завершился ремонт, в результате которого было уложено новое асфальтовое покрытие. Также были обновлены дорожки в сквере, расположенном за доской почета Октябрьского района, что создало комфортное пространство для отдыха горожан и гостей.Эта инициатива является продолжением успешной работы, начатой в прошлом году. Тогда во Владимире было благоустроено более 80 дворов. Власти региона подчеркивают, что темпы работ не снижаются, чтобы создать комфортную среду для всех жителей области.