В Судогодском районе мужчина выплатил 350 тысяч рублей долга по алиментам после вмешательства прокуратуры.Как прокурорская проверка, 43-летний житель района с 2010 года уклонялся от уплаты алиментов на своих двоих детей, несмотря на решение суда. Мужчина, будучи трудоспособным, не оказывал материальной поддержки, из-за чего накопилась большая задолженность.После обращения его уже совершеннолетней дочери в прокуратуру, долг был погашен в полном объеме.