95 станций Горьковской железной дороги получат новые названия, сообщили в пресс-службе транспортного ведомства. Некоторые из них находятся во Владимирской области. Переименование коснется

95 станций Горьковской железной дороги получат новые названия, сообщили в пресс-службе транспортного ведомства. Некоторые из них находятся во Владимирской области. Переименование коснется тех пунктов, которые сейчас имеют только цифровое обозначение километра. Как объяснили железнодорожники, так пассажирам будет проще ориентироваться в пути. Большинство новых названий привязаны к ближайшим населенным пунктам или предприятиям. На участке Ковров 1